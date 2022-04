Eric Van Bael a été nommé CEO de XPOfleet et de Mobilitypower, deux entreprises faisant partie de l'acteur de mobilité Autobinck.

Depuis 2021, XPOfleet et Mobilitypower appartiennent au Fleet Support Group, à son tour une division d'Autobinck. Pour Autobinck - une entreprise familiale ayant l''automotive' au sens large du terme dans son ADN -, cette opération s'inscrit dans un plan d'expansion international. C'est précisément la raison pour laquelle Eric Van Bael a été à présent engagé au poste de CEO de XPOfleet et de Mobilitypower.

Eric Van Bael fut des années durant actif chez HP, entre autres en tant que Managing Director de HP BeLux, mais aussi de responsable commercial de toute la zone EMEA. En 2017, il quitta Hewlett Packard Enterprise pour rejoindre MCS, puis Spacewell où il devint CEO en 2019. A présent, Eric Van Bael opte donc pour la mobilité intelligente. 'Le monde de la mobilité évolue très vite. Pensez au focus sur la durabilité, l'électrification des parcs automobiles, et la flexibilisation des solutions de mobilité multimodales vers la Mobility as a Service. Cela exige pas mal de capacité d'adaptation de la part des entreprises. Je suis très enthousiaste à l'idée de pouvoir soutenir nos clients dans le cadre de cette innovation & transition', déclare Van Bael.

L'année écoulée, les fondateurs Gert Vandersmissen et Arnoud Oortwijk ont consenti d'importants efforts pour assurer une intégration souple au sein de Fleet Support. L'entreprise est prête pour la prochaine phase de croissance et très bien positionnée pour une expansion internationale.

Dans un communiqué de presse, Eugène Krabbenborg, Managing Director de Fleet Support, remercie les fondateurs Arnoud Oortwijk (ex-CIO) et Gert Vandersmissen (ex-CEO) qui font à présent un petit pas de côté: 'Grâce à eux, il existe à présent une solide base en vue de mener à bien nos ambitions avec XPOfleet et Mobilitypower à bord.'

