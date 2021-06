La division belge de l'association ICT ISACA Belgium sera désormais placée sous la direction d'Egide Nzabonimana. Il succède à Giselle Vercauteren, qui demeurera dans le comité directorial et deviendra conseillère stratégique.

Egide Nzabonimana peut s'enorgueillir de plus de 13 années d'expérience en IT et en business consultancy. Ces dernières années, il s'est surtout occupé d'IT-auditing, d'IT-consultancy, de gouvernance et de projets liés à la sécurité.

ISACA est une organisation mondiale de la connaissance qui se focalise sur la protection de l'information, la gestion des risques, la gouvernance et l'audit IT. Egide Nzabonimana succède en tant que président du Belgium Chapter à Giselle Vercauteren qui avait endossé la fonction en 2018. Elle avait elle-même succédé à Marc Vael. Egide Nzabonimana fut du reste pendant quelques années déjà membre du conseil d'administration d'ISACA. Giselle Vercauteren demeurera au sein du conseil d'administration en tant que conseillère stratégique.

En qualité de président, Egide Nzabonimana entend avant tout faire grand cas du partage de la connaissance dans la communauté. De plus, il souhaite donner aux différents membres une voix plus forte, à savoir non seulement se faire entendre dans le débat, mais à coup sûr aussi valoriser leur expertise spécifique dans différents domaines spécialisés.

