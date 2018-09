De Persgroep en quête d'un nouveau CIO

Roel Buyzen était depuis février 2016 le Chief Information Officer de De Persgroep. A ce poste, il avait pris le relais de Luc Verbist. De Persgroep recherchait à l'époque une manière de fournir plus rapidement les projets IT et avait vu en Buyzen le candidat idéal pour introduire une telle approche 'agile'. Il en résulta que quatre des cinq membres de la direction ICT plièrent bagage. Roel Buyzen définit depuis lors le cap technologique de l'entreprise et effectua une réforme du département ICT comptant 450 personnes, pour qu'il devienne un 'agile team'.

Or voici que Roel Buyzen quitte de lui-même l'entreprise. Il travailla durant quasiment 8 ans chez De Persgroep, initialement en tant que 'scrum master'. Son départ a été entre-temps annoncé au personnel par Rudy Bertels, le directeur d'exploitation de De Persgroep. Bertels signale que Roel Buyzen entend consacrer plus de temps à sa famille et à ses amis et qu'il va par conséquent réorienter sa carrière. Buyzen s'en ira définitivement à la fin de l'année. De Persgroep va entre-temps lui chercher un successeur.