Miguel De Bruycker et Phédra Clouner continueront ces cinq prochaines années de diriger le Centre pour la Cybersécurité Belgique.

Le conseil des ministres a pris cette décision vendredi dernier. Deux arrêtés royaux ont été approuvés, qui prolongent les mandats du directeur Miguel De Bruycker et de la directrice adjointe Phédra Clouner.

C'est en 2015 que Miguel De Bruycker fut nommé directeur du Centre National pour la Cybersécurité Belgique. Dans cette fonction, il est chargé du développement et de l'exécution de la politique nationale de cybersécurité. Avant cela, il fut pendant plus de 7 ans responsable de la cyber-sécurité à la Défense.

