CIO of the Year 2018: découvrez nos 3 nominés en 3 questions

Pour illustrer le rôle changeant du CIO, la rédaction de Data News a sélectionné cette fois dans le cadre de l'élection du CIO of the Year 2018 trois Chief Information Officers qui, à côté de leurs tâches IT, co-déterminent aussi la stratégie numérique de leur entreprise. Par exemple en tant que Chief Digital Officer ou avec un mandat explicite pour mettre en évidence le côté 'digital'.

Sera-ce Jocelyn Darbroudi, CIO chez DKV Belgium? Ou Günther Ghijsels, CIO & CDO chez Randstad Group Belgium? Ou encore Erwin Verstraelen, CDIIO chez Port of Antwerp? Vous le saurez jeudi lors de l'événement CIO of the Year. Sur www.datanews.be/cio, nous vous avions déjà présenté les trois candidats de manière étoffée, mais dans cette vidéo, nous leur donnons aussi la parole.