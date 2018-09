Changement de CIO chez Besix et Vandemoortele

Après y avoir été pendant 4 années et demie Group IT Director, Dennis De Baar délaisse à présent Vandemoortele pour une fonction au sein du groupe de construction belge Besix. De Baar y est nommé Chief Information Officer. Avant d'être actif chez Vandemoortele, De Baar fut pendant quasiment 10 ans IT Director de Sappi Europe et, avant cela encore, de Newell Rubbermaid.

Besix fête son 100ème anniversaire et est aujourd'hui devenue une entreprise multidisciplinaire internationale dans la construction, le développement immobilier et les concessions. Au niveau mondial, la firme occupe quelque 15.000 travailleurs. L'année dernière, Besix a réalisé un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros, ce qui en fait le plus important groupe de construction belge.

Chez Vandemoortele, on a entre-temps engagé Werner de Wever au poste de Group CIO ad intérim. De Wever a été 7 années durant Group CIO chez Bosal et fut en 2016 nominé par Data News au titre de CIO of the Year.