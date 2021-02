Bart Watteeuw sera désormais responsable de l'infrastructure chez Cegeka. Il a travaillé douze années durant pour Proximus.

Watteeuw (47 ans) devient global vicepresident infrastructure chez Cegeka et membre de la direction de l'entreprise. Dans la pratique, il assumera la responsabilité des centres de données, du 'cloud enablement', des postes de travail numériques et de la cyber-sécurité. Une fonction que le CEO Stijn Bijnens remplissait ad intérim l'année dernière.

Avant de rejoindre Cegeka, Watteeuw fut actif pendant douze années chez Proximus, où son dernier poste était ICT director. En tant que tel, il était responsable tous les services ICT de l'Enterprise Unit. Il était aussi président des filiales Codit, Umbrio, ClearMedia et Unbrace de Proximus. Avant cela encore, il travailla douze années durant pour BT notamment.

'Je suis très confiant dans le fait que Bart - grâce à sa grande expérience dans les domaines télécom & IT - soit l'homme de la situation pour relier l'infrastructure aux autres Business Lines de Cegeka et pour diriger l'infrastructure dans tous les pays où nous sommes actifs', affirme Bijnens. 'Je me réjouis dès lors que Bart vienne renforcer notre équipe. Il est la personne idéale pour permettre à Cegeka d'accélérer encore sa croissance pour faire de l'entreprise un véritable fournisseur européen de solutions bout-à-bout.'

