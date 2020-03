Bart Vossen devient director cloud transformations and data & analytics chez PwC Belgium. Ces dernières années, il était actif chez ACA-IT Solutions, mais nombre d'informaticiens le connaissent à coup sûr mieux en tant qu'ex-country manager d'Adobe.

Chez PwC, Bart Vossen fera partie de l'équipe de Xavier Verhaeghe et officiera comme director cloud transformations and data & analytics. Il quitte donc ACA-IT, où il se consacra trois années durant au 'mobile, devops & cloud'. Avant cela, il oeuvra plus de 12 ans chez Adobe, dont les quatre dernières années en tant que country manager: c'étaient les années, au cours desquelles Adobe effectua le passage vers le numérique et le 'data driven marketing' (marketing basé sur les données). Précédemment encore, il travailla chez Oracle, là où Xavier Verhaeghe se façonna une jolie carrière.

"Pour PwC, l'arrivée de Bart Vossen constitue la prochaine étape vers la technologie, après le rachat du spécialiste Salesforce, Absi, en avril de l'année dernière", déclare Verhaeghe, qui dirige le département Technology Consulting de PwC Belgium.

Bart Vossen © PwC

Chez PwC, Bart Vossen fera partie de l'équipe de Xavier Verhaeghe et officiera comme director cloud transformations and data & analytics. Il quitte donc ACA-IT, où il se consacra trois années durant au 'mobile, devops & cloud'. Avant cela, il oeuvra plus de 12 ans chez Adobe, dont les quatre dernières années en tant que country manager: c'étaient les années, au cours desquelles Adobe effectua le passage vers le numérique et le 'data driven marketing' (marketing basé sur les données). Précédemment encore, il travailla chez Oracle, là où Xavier Verhaeghe se façonna une jolie carrière."Pour PwC, l'arrivée de Bart Vossen constitue la prochaine étape vers la technologie, après le rachat du spécialiste Salesforce, Absi, en avril de l'année dernière", déclare Verhaeghe, qui dirige le département Technology Consulting de PwC Belgium.