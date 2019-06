Bart Van Den Meersche, chief enterprise market officer chez Proximus, rejoint le conseil d'administration du fournisseur de services IT Contraste en qualité d'administrateur indépendant.

Le conseil d'administration de Contraste accueille Bart Van Den Meersche, une figure ICT bien connue. Bart Van Den Meersche est en effet chief enterprise market officer de Proximus. Il est entré chez Proximus en 2011, après avoir accumulé 28 années d'expérience dans le secteur ICT, dont 16 à assumer différentes fonctions dirigeantes chez IBM, notamment celles de country manager BeLux et de vice president industries & business development South-West Europe.

Au sein du groupe Proximus, Van Den Meersche fait déjà office d'administrateur de Proximus SpearIT, Proximus Luxembourg et Be-Mobile. Il occupe du reste aussi la même fonction chez Belgian Mobile ID, la co-entreprise entre les plus grandes banques belges, les opérateurs de réseaux mobiles et l'organisation à l'initiative d'Itsme.

Voici donc à présent que Contraste vient s'y ajouter. Contraste existe depuis 25 ans. Cela fait 20 ans déjà que Benoît Pirotte est le CEO et le managing director de Contraste Europe, laquelle est devenue tout au long de ces 25 années un fournisseur de services IT occupant 460 'professionals' et réalisant un chiffre d'affaires de 46 millions d'euros. En plus de la Belgique et du Luxembourg, le groupe est actif notamment en France, en Suisse et en Tunisie. Depuis 2006 déjà, Jean-Pierre Cardinael y préside le conseil d'administration. L'objectif est qu'il cède cette présidence dans le courant de 2019.