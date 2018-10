Amigrow remporte le concours des jeunes entrepreneurs ICT

Amigrow a conçu une solution pour un problème social hélas bien réel: le harcèlement. Il s'agit en l'occurrence d'un ami de clavardage (chat) numérique reposant sur l'intelligence artificielle vers qui les enfants harcelés peuvent se tourner. L'équipe d'Amigrow (trois jeunes femmes et un jeune homme) ont fait connaissance lors d'un concours d'idées organisé par la ville d'Hasselt, la PXL-Hogeschool d' Hasselt et l'UHasselt, Pitch Please. Un test de personnalité les avait reliés les uns aux autres. "Nous avons disposé d'une journée pour imaginer une solution créative à un problème social. C'est ainsi qu'est né le concept d'Amigrow, qui nous a permis de gagner le concours. Peu après, nous avons décidé de développer véritablement ce projet en commun", déclare l'étudiante Nadia Burke.

Voyage de coaching dans la Silicon Valley

Amigrow s'est bien entourée, ce qui lui a permis de progresser. Il y a six mois, elle atteignait la finale du concours Start Academy organisé par Vlajo. En tant que lauréate du prix 'Entrepreneurial ICT & Digital Graduate of the Year', la startup se rendra dans la Silicon Valley. L'organisateur Amon a prévu une récompense de 10.000 euros pour le projet. "L'équipe victorieuse suivra dans la Silicon Valley un programme intensif, faisant la part belle au coaching personnel et aux opportunités réseautiques. Les étudiants y auront la possibilité de présenter leur réalisation à des entrepreneurs ayant acquis plus de 20 années d'expérience dans des entreprises ICT & numériques", affirme Christophe VanDriessche, managing director de la firme de recrutement Amon. Mathys Awouters d'Amigrow se montre déjà impatient: "Dans la Silicon Valley, nous trouverons la mentalité dont nous avons besoin. Nombre d'entreprises que nous apprécions, y sont installées. Grace à ce voyage de coaching, nous allons de nouveau accomplir un gigantesque pas en direction de notre objectif final."

Plan pour une adoption plus rapide

Amon a attribué son prix jeudi soir lors d'un événement exclusif organisé dans le restaurant étoilé Hertog Jan. Selon le jury (se composant de membres de Belfius, Unilin, UCB, TVH, Telenet, Amon et Data News), Amigrow s'est montrée supérieure à tous les niveaux: passion, vision claire, équipe ad hoc et plan en vue d'accélérer l'adoption de sa solution. Amigrow l'a emporté notamment sur FELO (prononcez 'fellow', une appli qui met des voyageurs en contact avec un guide urbain pour des visites personnalisées, ndlr) et Commensalist (une application numérique qui, en quelques clics de souris, aide l'agriculteur à déterminer quelles plantes conviennent le mieux pour ses champs).