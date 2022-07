Akin Tatar, Director Services Delivery IS à la STIB, va désormais occuper le poste de Chief Information Officer (CIO) chez Solidaris.

Après avoir assumé pendant plus de 4 ans et demi les responsabilités de Director Services Delivery IS auprès de la STIB, Akin Tatar a décidé de quitter la société bruxelloise de transports publics. Il rejoint Solidaris, où il oeuvrera en tant que CIO à partir du 5 septembre.

Solidaris opère déjà sous ce nom depuis quelque temps dans le sud du pays. La mutualité belge "Solidaris Wallonie" (ou tout simplement "Solidaris") est née de la fusion, en janvier 2022, de cinq mutualités membres de l'Union Nationale des Mutualités Socialistes. Désormais, à partir de ce 1er juillet, toutes les mutualités socialistes de Flandre opèreront aussi ensemble sous le nouveau nom Solidaris.

Akin Tatar garde un très agréable souvenir de ses 4,5 ans passés à la STIB. "Ma décision de relever un nouveau défi n'a rien à voir avec la STIB. J'ai simplement voulu me lancer un challenge pour faire passer ma croissance personnelle au niveau supérieur", explique Akin Tatar. Et cela s'exprimera donc à travers le poste de CIO chez Solidaris, à partir du 5 septembre.

