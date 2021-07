La société de cybersécurité Acronis a nommé un nouveau CEO. Patrick Pulvermueller reprend la fonction du fondateur de l'entreprise, Serguei Beloussov, qui occupait le poste de CEO depuis 2013.

Patrick Pulvermueller, encore récemment President Partner Business chez le géant de l'hébergement GoDaddy, a été attiré par la société de cybersécurité Acronis, qui a fait de lui son nouveau CEO. En rejoignant l'entreprise, il lui apporte son expertise en matière de développement de stratégies go-to-market basées sur le cloud.

Patrick Pulvermueller reprend la fonction du fondateur d'Acronis, Serguei Beloussov, qui occupait le poste de CEO depuis 2013. Cette succession a lieu à un moment crucial pour Acronis. En effet, l'entreprise vient de recevoir une injection de 250 millions de dollars de capitaux, émanant entre autres de CVC Capital Partners VII. Une opération qui porte la valeur de l'entreprise à 2,5 milliards de dollars.

Acronis a l'intention de réexaminer le go-to-market et d'étendre ses services aux fournisseurs de services (de sécurité) gérés, aux partenaires d'hébergement, aux distributeurs cloud, aux agrégateurs cloud et aux fournisseurs de services réseau. Pour sa part, Serguei Beloussov demeure étroitement impliqué dans les activités d'Acronis. Il reste membre du Conseil d'administration et, en tant que Chief Research Officer, pilotera la stratégie de recherche de l'entreprise.

