Zyxel Networks, fournisseur de solutions dans le cloud, souhaite augmenter encore plus sa part de marché en Belgique et au Luxembourg. L'entreprise vient donc d'ouvrir son propre bureau dans notre pays, dans le centre d'affaires de Malines.

Zyxel est spécialisé dans la fourniture de solutions de réseau dans le cloud et d'intelligence artificielle, tant pour les utilisateurs privés que professionnels, et plus particulièrement les PME. Selon l'entreprise, cette expansion constitue la suite logique de la croissance réalisée ces quatre dernières années par Zyxel, notamment en Belgique.

Plus proches du client

Ce bureau propre à Malines est un moyen pour l'entreprise de se rapprocher des clients. 'Nous constatons que la Belgique et le Luxembourg sont des marchés en pleine croissance pour nous. Nous estimons donc qu'il est important d'être proches des revendeurs et clients finaux au moyen d'un bureau physique', explique Jean-Marc Guignier, Executive VP EMEA Sales & Marketing de Zyxel.

Les PME ne sont pas les seules clientes de l'entreprise. En Belgique et au Luxembourg, Zyxel se concentre aussi sur les secteurs de l'éducation, de l''hospitality' et des soins de santé. Ces quatre dernières années, le nombre de partenaires a fortement augmenté dans la région. 'En 2022, nous prévoyons aussi de renforcer largement notre équipe de vente, afin de faire encore plus connaître nos solutions de réseau', ajoute Ken Willekens, VAR manager chez Zyxel Belux.

