En ouvrant des bureaux au Rwanda, le fabricant ostendais de robots ZoraBots entend pénétrer le marché africain. Il envisage d'employer jusqu'à 60 personnes dans cette filiale.

ZoraBots est l'entreprise à l'initiative de petits robots humanoïdes tels Zora et Pepper. Elle a débuté ses activités en 2013 et est aujourd'hui active dans 17 pays avec ses robots et les logiciels connexes, utilisables dans l'enseignement, les hôpitaux et les soins de santé. L'entreprise est dirigée par Tommy Deblieck et Fabrice Goffin.

A partir de janvier 2020, elle entend être opérationnelle en Afrique en installant une filiale au Rwanda, où elle souhaite à terme créer de 40 à 60 emplois. L'entreprise a en octobre pris part au RwandaDay organisé à Bonn et a entre-temps eu plusieurs contacts avec le gouvernement rwandais. Ce dernier souhaite orienter davantage sa population vers des professions numériques, et ZoraBots entend y apporter sa contribution.

Le hub au Rwanda constituera la base au départ de laquelle l'entreprise souhaite se développer sur le continent africain. Le personnel local s'occupera de travaux de dépannage, du support pour quiconque veut utiliser des robots à des fins de programmation et de développement, d'organisation de formations et de cours, mais aussi de services après-vente et de réparations en Afrique.