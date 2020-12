Durant la période des fêtes de fin d'année, le logiciel de visioconférence Zoom offre aux gens davantage de possibilités de se réunir en ligne avec la famille et les amis, afin d'élargir leur bulle de contacts.

La bonne nouvelle pour les gens qui décident cette année de passer les fêtes de famille en ligne, c'est que la version gratuite du logiciel de visioconférence Zoom supprime sa limite typique de 40 minutes. La moins bonne nouvelle, c'est qu'elle le fait à des moments très spécifiques liés aux jours de fête.

Pour Hanoucca (la Fête des Lumières), le délai entre le jeudi 17 décembre à 16H et le samedi 19 décembre à 12H est supprimé. Quiconque souhaite appeler grand-maman à Noël peut le faire de manière illimitée du mercredi 23 décembre à 16H jusqu'au samedi 26 décembre à 12H. Pour la nouvelle année, il n'y aura plus de limite entre le mercredi 30 décembre à 16H et le samedi 2 janvier à 12H.

Les logiciels de visioconférence tels que Zoom ou Google Meet devraient cette année remplacer les contacts physiques pour de nombreuses personnes, tout en imposant des limites sur leurs versions gratuites. Ces limites sont temporairement suspendues durant la période des fêtes de d'année. Précédemment déjà, Zoom avait fait pareil lors de la fête américaine de Thanksgiving.

La bonne nouvelle pour les gens qui décident cette année de passer les fêtes de famille en ligne, c'est que la version gratuite du logiciel de visioconférence Zoom supprime sa limite typique de 40 minutes. La moins bonne nouvelle, c'est qu'elle le fait à des moments très spécifiques liés aux jours de fête.Pour Hanoucca (la Fête des Lumières), le délai entre le jeudi 17 décembre à 16H et le samedi 19 décembre à 12H est supprimé. Quiconque souhaite appeler grand-maman à Noël peut le faire de manière illimitée du mercredi 23 décembre à 16H jusqu'au samedi 26 décembre à 12H. Pour la nouvelle année, il n'y aura plus de limite entre le mercredi 30 décembre à 16H et le samedi 2 janvier à 12H.Les logiciels de visioconférence tels que Zoom ou Google Meet devraient cette année remplacer les contacts physiques pour de nombreuses personnes, tout en imposant des limites sur leurs versions gratuites. Ces limites sont temporairement suspendues durant la période des fêtes de d'année. Précédemment déjà, Zoom avait fait pareil lors de la fête américaine de Thanksgiving.