La firme de visioconférence Zoom vient d'effectuer une nouvelle acquisition. En rachetant Solvvy, elle ajoute à son portefeuille l'AI pour le support clients.

Cette étape semble faire partie d'un projet plus large consistant à étendre Zoom de son rôle bien connu de spécialiste des clavardages (chats) vocaux et vidéo à celui de plate-forme pour grandes entreprises. A présent que les confinements qui ont permis à Zoom de devenir si populaire, ont disparu dans de grandes parties du monde, l'entreprise est depuis quelque temps déjà en train d'étoffer sa gamme.

Avec Solvvy, Zoom acquiert une plate-forme d'automatisation pour centres de contacts, intégrant l'intelligence artificielle requise. Elle avait l'année dernière déjà introduit Zoom Contact Center, permettant aux entreprises d'équiper leur service à la clientèle du clavardage vidéo bien connu, mais aussi de la voix, du SMS et du 'live chat'. Le logiciel de Solvvy y trouvera parfaitement sa place. L'objectif est d'incorporer le logiciel AI à la Zoom Contact Center Platform. Le rachat devrait être finalisé vers la mi-2023.

