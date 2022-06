Zoom Video Communications a présenté Zoom One, une nouvelle offre pour la plate-forme de communication regroupant le clavardage (chat), les visioconférences, le tableau blanc (whiteboard), le téléphone, etc. dans des packs évolutifs. De plus, Zoom lance de nouvelles fonctions de traduction, dont le sous-titrage en français.

Zoom One comprend six packs ciblant différents besoins professionnels. La gamme démarre avec Zoom One Basic: des réunions gratuites de quarante minutes pouvant accueillir jusqu'à cent participants, Zoom Chat pour des messages internes et externes, une version limitée de Zoom Whiteboard pour du travail simultané ou non, et la transcription en temps réel.

Avec Zoom One Pro, les limites de temps disparaissent, et des enregistrements dans le nuage sont possibles. One Business y ajoute des réunions pour jusqu'à trois cents participants et des Zoom Whiteboards sans restriction aucune. Si vous souhaitez en outre effectuer des appels régionaux illimités, le pack Zoom Phone Pro constituera un choix judicieux. Les packs les plus étoffés (One Enterprise et One Enterprise Plus) enfin offrent une plus grande capacité pour les réunions et des fonctions supplémentaires telles Zoom Webinars.

Sous-titrage traduit

Le sous-titrage traduit de Zoom sera d'abord introduit dans les packs One Business Plus et One Enterprise Plus. Les utilisateurs pourront ainsi consulter le sous-titrage dans la langue de leur choix. Au départ, les traductions seront disponibles de l'anglais vers dix autres langues, dont le français et le néerlandais et vice versa. Les sous-titrages traduits s'afficheront au bas de l'écran lors d'une réunion Zoom.

Zoom avait précédemment aussi prévu un sous-titrage en temps réel de l'orateur, mais cela ne fonctionnait jusqu'à présent qu'exclusivement en anglais.

