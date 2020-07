Zoom, l'entreprise à l'initiative du service d'appels vidéo éponyme, a présenté un nouvel appareil de communication pour le bureau domestique. Il s'agit d'un appareil tout-en-un à écran tactile de 27 pouces pour se réunir virtuellement plus facilement de chez soi.

Le Zoom for Home - DTEN ME, comme l'appareil s'appelle, sera lancé en août sur le marché américain et débarquera probablement un mois plus tard déjà au Benelux. Son prix conseillé sera de 599 dollars, soit quelque 525 euros après conversion, hors TVA.

Prête à l'emploi

Selon son fabricant DTEN, il s'agit d'une solution prête à l'emploi permettant de mener en un tournemain des conversations vidéo. Pour garantir une bonne qualité de l'image et du son, l'appareil intègre trois caméras grand angle à 160° et pas moins de huit micros, sans compter les haut-parleurs incorporés.

De plus, l'appareil est équipé d'un écran tactile Full HD 16:9 qui, lors des réunions, peut aussi servir de tableau blanc ('whiteboard'): en bas de l'image, on note la présence de plusieurs outils d'annotation dans le but d'expliciter un graphique par exemple. Un agenda est aussi prévu, qui affiche en un clin d'oeil toutes les réunions à suivre. Pour se connecter à internet, l'utilisateur a le choix entre le wifi et une connexion Ethernet.

L'appareil dispose aussi d'une fonction de tableau blanc. © Zoom

