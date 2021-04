La firme de visioconférences Zoom a étoffé son application populaire avec Immersive View. Cette nouvelle fonction permet à l'animateur de placer côté à côté les participants et les membres d'un webinar devant un arrière-plan virtuel.

'Avec Immersive View, il est possible de générer le sentiment que les participants se trouvent dans une classe, un bureau de direction, une salle de conférence ou dans leur lieu favori', déclare-t-on chez Zoom. La nouvelle fonction peut regrouper jusqu'à 25 participants dans un environnement de réunion consistant.

Des scènes virtuelles au choix

Les animateurs de réunions et webinars peuvent lancer Immersieve View de la même façon que le rendu de l'orateur ou de la galerie. Lorsqu'Immersive View est activé, l'animateur a l'option de placer automatiquement ou manuellement les participants dans une scène virtuelle au choix.

Les animateurs peuvent aussi aisément déplacer les participants dans la scène et, si nécessaire, adapter la taille de l'image d'un participant pour rendre l'expérience plus naturelle. Zoom met plusieurs environnements virtuels à disposition, mais les utilisateurs peuvent aussi transférer leurs propres scènes.

