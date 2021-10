La plate-forme de réunions vidéo Zoom a étendu sa fonction Events aux conférences. Cela permettra aux utilisateurs disposant d'une licence Zoom Events d'organiser des conférences à plusieurs sessions. Fin septembre, la solution avait déjà fait l'objet d'une démonstration lors de Zoomtopia 2021, un événement auquel ont assisté virtuellement 33.000 participants.

Zoom Events Conference offrira notamment aux organisateurs le support d'événements s'étalant sur plusieurs jours et prévoyant plusieurs sessions simultanées (jusqu'à treize). Il sera aussi possible de diffuser des sessions dans le lobby des conférences, de télécharger de grandes quantités d'informations sur les orateurs (ce qu'on appelle en jargon les 'agenda bulk-uploads') et d'ajouter des vidéos de sessions, par exemple pour introduire à l'avance des orateurs.

Simplification de la recherche

Les participants pourront conserver en un seul et même endroit les sessions intéressantes pour eux et ainsi élaborer leur planning d'un événement spécifique. Pour simplifier la recherche de sessions, il sera possible de filtrer sur base de thèmes, du public-cible, de produits ou de niveaux. Des outils d'analyse améliorés et des fonctions incorporées de sponsoring complèteront l'ensemble.

'Alors que l'utilisation de plusieurs plates-formes peut représenter un défi pour les organisateurs d'événements, ces derniers disposeront désormais de puissantes fonctions pour mettre en oeuvre des expériences virtuelles, gérer de grands événements et impliquer mieux que jamais les participants', affirme Zoom par voie d'un communiqué de presse.

