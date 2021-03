Zoom Video Communications a plus que quadruplé son chiffre d'affaires durant l'année corona 2020. La firme américaine de visioconférences a profité de l'important télétravail engendré par la pandémie du corona.

L'entreprise à l'initiative des réunions vidéo possédait à la fin de son exercice fiscal se terminant fin janvier plus de 467.000 clients professionnels occupant chacun plus de dix collaborateurs. C'est quasiment six fois autant qu'il y a un an.

Lors de la crise du corona, Zoom Video a tiré parti de la demande soudainement croissante du logiciel permettant les réunions à distance. D'un jour à l'autre, d'importants pans du monde occidental ont opté pour le télétravail et l'enseignement à distance. 'Nous sommes honorés de jouer notre rôle de partenaire de confiance et de moteur du mode moderne de travail à distance', déclare le fondateur et directeur Eric Yuan.

Le chiffre d'affaires de Zoom Video a quasiment atteint les 2,7 milliards de dollars en 2020, contre 622 millions l'année précédente. En 2020, l'entreprise a aussi enregistré nettement plus de bénéfice net: 672 millions de dollars contre 25 millions en 2019. Pour 2021, Zoom Video table sur une poursuite de sa croissance, même si elle risque d'être moins spectaculaire. Le chiffre d'affaires du nouvel exercice qui a débuté en février, est évalué à quasiment 3,8 milliards de dollars.

