Zendesk, créateur d'une plateforme de gestion de la clientèle, devient la propriété d'un groupe d'investissement après avoir rejeté une offre de 17 milliards en février.

Zendesk annonce avoir conclu un accord définitif avec les groupes d'investissement Permira d'une part, et Hellman & Friedman d'autre part. La société sera reprise pour quelque 10,2 milliards de dollars, en espèces. Il s'agit d'une coquette somme, mais moins que ce que les fondateurs et les principaux actionnaires auraient probablement souhaité.

En effet, Zendesk traverse une période mouvementée. La société, fondée en 2007 et comptant désormais 170 000 clients dans le monde, a refusé une offre d'achat beaucoup plus généreuse de 17 milliards de dollars en février. À l'époque, il semblait que Zendesk valait beaucoup plus.

SurveyMonkey

Au cours du même mois, un accord prévoyant le rachat de Momentive (la société propriétaire du logiciel d'enquête SurveyMonkey) pour quatre milliards a également échoué. Les actionnaires de Zendesk ont en effet rejeté l'accord.

Plus tôt dans le mois, l'entreprise a déclaré vouloir rester indépendante. Une annonce qui a provoqué l'effondrement du cours de l'action. Finalement, Zendesk est donc reprise avec une offre beaucoup moins alléchante. "Le conseil d'administration a conclu que cette transaction était la meilleure solution et a voté à l'unanimité en faveur de la reprise", indique le communiqué de presse.

Zendesk annonce avoir conclu un accord définitif avec les groupes d'investissement Permira d'une part, et Hellman & Friedman d'autre part. La société sera reprise pour quelque 10,2 milliards de dollars, en espèces. Il s'agit d'une coquette somme, mais moins que ce que les fondateurs et les principaux actionnaires auraient probablement souhaité. En effet, Zendesk traverse une période mouvementée. La société, fondée en 2007 et comptant désormais 170 000 clients dans le monde, a refusé une offre d'achat beaucoup plus généreuse de 17 milliards de dollars en février. À l'époque, il semblait que Zendesk valait beaucoup plus. Au cours du même mois, un accord prévoyant le rachat de Momentive (la société propriétaire du logiciel d'enquête SurveyMonkey) pour quatre milliards a également échoué. Les actionnaires de Zendesk ont en effet rejeté l'accord. Plus tôt dans le mois, l'entreprise a déclaré vouloir rester indépendante. Une annonce qui a provoqué l'effondrement du cours de l'action. Finalement, Zendesk est donc reprise avec une offre beaucoup moins alléchante. "Le conseil d'administration a conclu que cette transaction était la meilleure solution et a voté à l'unanimité en faveur de la reprise", indique le communiqué de presse.