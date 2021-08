Zendesk, qui édite des logiciels de support clientèle, rachète Cleverly et acquiert ainsi un tas d'outils AI.

Cleverly existe depuis 2019 et est en fait un prolongement des activités de Zendesk. Elle utilise l'AI pour améliorer les processus en matière de service à la clientèle. C'est ainsi qu'elle peut automatiquement taguer et sérier les demandes entrantes. L'entreprise disposait déjà d'une intégration avec Zendesk.

Les détails financiers de l'accord n'ont pas été révélés. Cleverly a notamment fait l'objet d'un investissement européen dans le cadre du programme Horizon 2020. L'ensemble du personnel, en ce compris les fondateurs Christina Fonseca et Petro Coelho, déménageront chez Zendesk.

