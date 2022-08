Après plus de 14 ans, Cegeka voit l'un de ses directeurs la quitter au profit de la concurrente Ordina. Zander Colaers y sera directeur d'exploitation.

Colaers (60 ans) travailla dans le passé notamment chez Real Software et PinkRoccade. Chez Cegeka, il fut entre autres director outsourcing, COO, responsable transformation/business integration et, plus récemment, director for consulting services and operations pour Cegeka Pays-Bas.

Dans sa nouvelle fonction, Colaers sera à partir de la mi-août directeur d'exploitation chez Ordina en charge de toutes les 'business units' en Belgique. 'J'ai opté pour Ordina en raison de sa culture transparente, inspirant la confiance, ainsi que de ses fortes ambitions de croissance. Je suis impatient de collaborer avec des professionnels enthousiastes et de créer les prochains niveaux de maturité sur le plan de l'expérience des clients et des collaborateurs', affirme Colaers dans un communiqué de presse.

Ordina est une entreprise néerlandaise cotée en bourse, ayant une filiale à Malines. Elle occupe 2.650 personnes dans l'ensemble du Benelux. L'actuel directeur d'exploitation, Eli Destoop, est promu à une fonction internationale au sein du groupe Ordina.

