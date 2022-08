Yves Van de Venne est le nouveau Chief Technology Officer de Protime. Van de Venne est actif depuis quinze ans déjà dans l'entreprise malinoise spécialisée dans les solutions logicielles de chronométrage et de planification du travail.

Dans sa nouvelle fonction, Van de Venne supportera davantage encore ses collaborateurs et misera ainsi autant que possible sur le développement du réseau Protime des professionnels IT. De plus, il entend faire connaître Protime davantage encore au niveau international avec des solutions intégrées faisant partie du groupe SD Worx.

Précédemment, il fut dans l'entreprise actif en tant que consultant IT, IT-project manager, Team Coach IT & Integration et Teamlead Technology Operations. Dans ce dernier rôle, il était responsable du centre de données, de DevOps et des Custom Solutions.

Protime a été fondée en 1995 et opère dans les domaines du chronométrage, de la planification du personnel, du contrôle des accès et de la collaboration en ligne. Actuellement, l'entreprise malinoise compte plus de cinq mille installations de chronométrage en Europe et occupe quelque 380 personnes.

