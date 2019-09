HTC Corporation a nommé avec effet immédiat Yves Maitre à la fonction de CEO. Il succède à Cher Wang, qui reste présidente du conseil d'administration de l'entreprise. Wang va désormais se concentrer sur les futures technologies qui rejoindront la gamme toujours plus étoffée de HTC, ainsi que sur VIVE Reality.

Maitre fut précédemment EVP of Consumer Equipement and Partnerships au sein de l'entreprise télécom Orange, où il était responsable de la stratégie et des activités technologiques connectées. Maitre fut aussi membre du groupe en charge de la technologie innovante chez Orange, où il se focalisa sur le développement de nouvelles possibilités disruptives.

'Puissant leader'

"Lorsque j'ai repris la fonction de CEO, il y a quatre ans, j'ai voulu réinventer HTC en tant qu'entreprise d'un écosystème complet et mettre en place la base de la croissance de l'entreprise en 5G et XR. Ce moment est parfaitement propice pour remettre la direction de HTC à un puissant leader, qui nous accompagnera dans la prochaine étape de notre voyage", a déclaré Cher Wang, présidente de HTC. "Je suis ravie que Maitre tienne désormais les rênes de l'entreprise. Il est depuis assez longtemps déjà lié à HTC et partage notre passion pour l'innovation. Je suis convaincue que Maitre est le dirigeant qu'il faut pour guider l'entreprise vers son plein potentiel."

"HTC est depuis longtemps déjà un baromètre des nouvelles innovations technologiques, et je suis honoré d'avoir été choisi par le conseil d'administration pour diriger la prochaine phase d'évolution de l'entreprise", a déclaré pour sa part Maitre, le nouveau CEO de HTC.

En collaboration avec Dutch IT Channel.