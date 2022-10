Le service vidéo YouTube annonce mettre la dernière main aux noms d'utilisateur. Pour les membres de communautés, il devrait ainsi être plus facile de se trouver et d'entrer mutuellement en contact.

'Dans les semaines à venir, nous déploierons progressivement pour tous les canaux la possibilité d'opter pour un nom d'utilisateur', déclare-t-on chez YouTube, une filiale de Google. Ce nom sera unique et pourra être utilisé par d'autres pour vous mentionner dans des réactions et des posts communautaires par exemple. Préalablement, les utilisateurs sauront par un courriel et une notification dans YouTube Studio, quand ils pourront enregistrer leur nom.

URL personnalisée

Une fois le nom d'utilisateur choisi, il sera dans la plupart des cas automatiquement associé à l'URL personnalisée de votre canal. Mais si vous souhaitez un autre nom d'utilisateur, vous pourrez le cas échéant encore le modifier dans YouTube Studio. Vous ne possédez pas encore d'URL personnalisée? Dans ce cas, vous pourrez vous-même choisir un nom d'utilisateur pour votre canal.

Toute personne n'ayant pas encore choisi de nom d'utilisateur pour son canal le 14 novembre 2022 au plus tard, s'en verra attribuer un d'office par YouTube (qui pourra être modifié à tout moment).

