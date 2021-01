Le site YouTube, propriété de Google, a suspendu mardi pour "au moins sept jours" la chaîne de Donald Trump et en a supprimé une vidéo pour motif de violation de sa politique luttant contre l'incitation à la violence.

La semaine dernière, Facebook a suspendu les comptes Facebook et Instagram de Donald Trump à la suite de la violente invasion du Capitole américain par une foule de ses partisans, qui a provisoirement perturbé la certification de la victoire électorale du démocrate Joe Biden.

Twitter est allé plus loin en supprimant le compte du milliardaire républicain, le privant de sa plateforme préférée. D'autres réseaux sociaux comme Snapchat et Twitch ont également suspendu le compte du président Trump.

