Des vidéos consacrées au bitcoin et à d'autres crypto-espèces ont été massivement supprimées de YouTube. Selon Google, il s'agit d'une méprise.

Plusieurs utilisateurs proposant des vidéos sur des crypto-monnaies ont ces derniers jours été informés par YouTube que celles-ci avaient été retirées de la plate-forme, du fait qu'il s'agirait d'un contenu dangereux ou nuisible. Parmi eux, on trouvait certains YouTubers influents, même si de grands canaux médiatiques tels CNBC sont restés hors d'atteinte.

Cette suppression a bien vite engendré pas mal de spéculations et de critiques évoquant de la censure chez YouTube et ce, même si la réalité est nettement plus nuancée. C'est qu'on y trouve encore et toujours pas mal de blogs vidéos ('vlogs') sur les crypto-monnaies. En outre, Alphabet, la société mère de YouTube, n'a pris aucune mesure complémentaire, comme lorsque l'entreprise bannit en 2018 quelques mois durant les publicités en faveur des crypto-espèces.

Selon Decrypt, il s'agirait d'une méprise. Un porte-parole de YouTube déclare que suite à l'énorme afflux de vidéos, des choses sont parfois erronément supprimées, mais que dans ce cas-ci, le problème a été résolu. D'après Decrypt, toutes les vidéos n'ont cependant pas encore été remises en ligne.