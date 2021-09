YouTube a retiré de sa plateforme deux chaines de la version allemande du média d'Etat russe RT, anciennement dénommé Russia Today. Le rédacteur en chef en chef du média a évoqué dans un message posté sur Twitter une "guerre des médias".

Selon YouTube, la décision du retrait de ces ceux chaines a été prise parce que RT ne respecte pas les règles d'information de la plateforme concernant la pandémie de coronavirus. Un avertissement avait déjà été émis, et pendant un certain temps aucune vidéo ne pouvait être mise en ligne. Mais, RT a continué en publiant via une autre chaine, c'est pourquoi toutes deux ont été retirées.

RT souhaite depuis longtemps s'étendre à l'Allemagne, un programme germanophone est déjà en préparation, mais n'a pas encore reçu de licence pour émettre en Allemagne. C'est pourquoi, RT se tourne vers un audimat germanophone sur Internet. Selon le média allemand Der Spiegel, la chaine YouTube de RT en allemand comptait plus de 600.000 abonnés.

En Occident, RT est perçu comme un moyen de propagande du Kremlin, et accusé de propager des théories du complot et de la désinformation.

Selon YouTube, la décision du retrait de ces ceux chaines a été prise parce que RT ne respecte pas les règles d'information de la plateforme concernant la pandémie de coronavirus. Un avertissement avait déjà été émis, et pendant un certain temps aucune vidéo ne pouvait être mise en ligne. Mais, RT a continué en publiant via une autre chaine, c'est pourquoi toutes deux ont été retirées.RT souhaite depuis longtemps s'étendre à l'Allemagne, un programme germanophone est déjà en préparation, mais n'a pas encore reçu de licence pour émettre en Allemagne. C'est pourquoi, RT se tourne vers un audimat germanophone sur Internet. Selon le média allemand Der Spiegel, la chaine YouTube de RT en allemand comptait plus de 600.000 abonnés.En Occident, RT est perçu comme un moyen de propagande du Kremlin, et accusé de propager des théories du complot et de la désinformation.