YouTube Kids désormais aussi en Belgique

YouTube Kids avait été introduite aux Etats-Unis, il y a quatre ans, où elle est entre-temps devenue l'une des applis les plus populaires sur le marché. Chez nous, vous pouvez à présent aussi télécharger l'appli via Google Play ou Apple Store et l'installer sur un smartphone, une tablette ou une TV connectée.

L'appli offre aux enfants de 3 à 12 ans un environnement convivial proposant des canaux et des 'playlists' dans quatre catégories: shows, musique, apprentissage et découverte. L'interface caractérisée par de grandes illustrations et un concept coloré est destinée à plaire aussi aux plus jeunes.

Dans l'appli, les parents peuvent paramétrer une durée d'utilisation pour leurs enfants et indiquer quel contenu ils souhaitent mettre à leur disposition. Ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, bloquer certaines vidéos ou certains canaux. Et ce n'est pas un luxe superflu, car dans le passé, il s'est déjà avéré que le contrôle du contenu semi-automatique n'était pas parfaitement hermétique, ce que Google même admet. "Nous mettons tout en oeuvre pour veiller à ce que le contenu en ligne convienne aux enfants, mais aucun système n'est parfait. Les parents qui voient une vidéo susceptible de poser problème à leur enfant, peuvent nous le faire savoir tout simplement et nous aider ainsi à améliorer constamment le plate-forme", peut-on lire dans un communiqué de presse.

YouTube Kids est une appli gratuite, mais vous devez alors accepter aussi les publicités. Toutes les publicités présentes dans YouTube Kids sont clairement marquées et sont jugées systématiquement à l'avance, selon Google. On n'y trouve donc pas de réclame pour des aliments ou des boissons, des jeux vidéo ou des bandes-annonces de films pour enfants de plus de 13 ans. Il n'y a pas non plus de publicités 'cliquables'. Si vous ne voulez pas de publicité, vous pouvez souscrire un abonnement Premium à 9,99 euros par mois.