YouTube fête aujourd'hui ses quinze années d'existence. Le service vidéo compte entre-temps quelque deux milliards d'utilisateurs, qui visionnent plus d'un milliard d'heures de vidéo par jour. Cinq cents heures de vidéo y sont déposées chaque minute.

YouTube a été créé par trois collaborateurs du service de paiements PayPal. L'un d'eux y plaça sa première vidéo, intitulée Me at the zoo, le 23 avril 2005. Jawed Karim, l'un des fondateurs de YouTube, y montrait en effet sa visite à un jardin zoologique. Cela n'avait pas grand-chose d'excitant, puisque la vidéo ne durait que dix-huit secondes, mais il faut un début à tout, pas vrai?

YouTube a poussé comme le fait un champignon. En octobre 2006, un an et demi environ après son lancement, l'entreprise fut rachetée par Google pour 1,65 milliard de dollars. Google a amorti ce montant depuis longtemps déjà, puisque rien que l'année dernière, YouTube a enregistré 15 milliards de dollars de rentrées publicitaires.

Certains 'vloggers' sont aussi devenus très riches grâce à YouTube. C'est ainsi que le suédois PewDiePie aurait, à son apogée, empoché pas moins d'un million de dollars par mois grâce aux publicités insérées dans ses vidéos.

La vidéo le plus regardée sur YouTube est le clip de la chanson Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee. Il a été visionné à 6,6 milliards de reprises. A la deuxième place, on trouve Shape of You d'Ed Sheeran avec 4,6 milliards de vues.

YouTube a été créé par trois collaborateurs du service de paiements PayPal. L'un d'eux y plaça sa première vidéo, intitulée Me at the zoo, le 23 avril 2005. Jawed Karim, l'un des fondateurs de YouTube, y montrait en effet sa visite à un jardin zoologique. Cela n'avait pas grand-chose d'excitant, puisque la vidéo ne durait que dix-huit secondes, mais il faut un début à tout, pas vrai?YouTube a poussé comme le fait un champignon. En octobre 2006, un an et demi environ après son lancement, l'entreprise fut rachetée par Google pour 1,65 milliard de dollars. Google a amorti ce montant depuis longtemps déjà, puisque rien que l'année dernière, YouTube a enregistré 15 milliards de dollars de rentrées publicitaires.Certains 'vloggers' sont aussi devenus très riches grâce à YouTube. C'est ainsi que le suédois PewDiePie aurait, à son apogée, empoché pas moins d'un million de dollars par mois grâce aux publicités insérées dans ses vidéos.La vidéo le plus regardée sur YouTube est le clip de la chanson Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee. Il a été visionné à 6,6 milliards de reprises. A la deuxième place, on trouve Shape of You d'Ed Sheeran avec 4,6 milliards de vues.