YouPorn, l'un des sites web les plus connus dans le domaine des loisirs pour adultes, saute dans le train du défilement vidéo.

Sous l'appellation SWYP, la plate-forme vidéo lance via un sous-site un mode spécial permettant à l'utilisateur de défiler entre les vidéos d'un simple geste. Une fonction qui est une parfaite copie de TikTok.

Les utilisateurs voient apparaître un GIF intégrant un bref contenu et peuvent défiler vers le haut pour regarder à chaque fois la vidéo suivante. Un balayage du lien provoque la reproduction complète de la vidéo. YouPorn déclare utiliser notamment l'apprentissage machine pour optimaliser les recommandations.

Le nouveau mode d'utilisation s'avère particulièrement pratique pour quiconque... veut défiler d'une seule main à travers l'offre vidéo de YouPorn, mais joue aussi habilement sur la vogue TikTok actuelle. L'enregistrement personnel de vidéos ne fait pas partie des possibilités.

Reste à savoir si SWYP sera le nom correct pour la fonction, car il existe déjà sous cette même appellation une appli de bons de ristourne, un service de gestion de chèques-cadeaux et de preuves de réception, ainsi qu'un opérateur mobile. Si vous voulez tester cette fonction, surfez sur Youporn.com/swype.

Il n'y aura pas d'appli individuelle, surtout du fait qu'aucune appli à caractère pornographique n'est autorisée sur iOS et Android. YouPorn contourne cette interdiction avec une appli à télécharger en dehors de Google Play. Selon le site web, il est possible d'ajouter SWYPE à l'écran de démarrage et qu'à partir de là, le mode fonctionnera comme une appli.

