Le fabricant de smartphones Xiaomi présente un chargeur incroyablement rapide qui bat des records du monde.

La vitesse de recharge devient toujours plus souvent le nouveau facteur déterminant pour les producteurs de smartphone. Précédemment déjà, il y eut le OnePlus 9 Pro, dont la batterie de 4.500 mAh peut être rechargée en une demi-heure. L'année dernière, Oppo avait également sorti un chargeur rapide de 125W capable de recharger une batterie de 4.000 mAh en vingt minutes.

Or voici à présent que Xiaomi introduit le chargeur HyperCharge de 200W. Selon le géant technologique chinois, ce dernier recharge complètement un accu déchargé en huit minutes. Au bout de trois minutes et dix-huit secondes, la batterie devrait être rechargée à moitié et après 44 secondes, elle devrait l'être à 10 pour cent.

Pas prête pour le marché

Il nous faut cependant ajouter que ces résultats ont été atteints avec un téléphone adapté. La technologie n'est donc pas encore prête pour une utilisation avec un smartphone classique. Nous nous posons aussi des questions à propos de la sécurité (combustion) de tout cela. Ce ne serait en effet pas la première fois que d'ambitieux chargeurs posent des problèmes.

⚡200W Wired Charging

⚡120W Wireless Charging



We're about to redefine the charging experience with #XiaomiHyperCharge. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/2rPrzw7BEu — Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021

Le chargeur de 200W est par ailleurs un modèle à fil. Xiaomi a présenté aussi un chargeur sans fil de 120W capable de recharger entièrement une batterie en un quart d'heure. Ces deux vitesses seraient des records du monde.

