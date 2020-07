La firme technologique chinoise Xiaomi a lancé le Mi TV Stick, un diffuseur multimédia au format de clé HDMI supportant Android TV. Le gadget incorpore la fonctionnalité Chromecast, s'accompagne d'une télécommande pratique et est proposé à un prix serré: 39,99 euros.

Le Google Chromecast, supportant lui aussi le Full HD 1.080 pixels, coûte plus ou moins le même prix que le Mi TV Stick. Ce dernier est cependant fourni avec une télécommande Bluetooth équipée de boutons directs pour Netflix et Prime Video, ainsi qu'avec un micro embarqué pour évoquer Google Assistent.

Pour la maison et ailleurs

Xiaomi profile le Mi TV Stick non seulement comme un lecteur de flux multimédias pour la maison, mais surtout aussi comme un appareil à emporter en voyage d'affaires ou de vacances: il suffit de le brancher sur la TV de la chambre d'hôtel, de le connecter au wifi pour bénéficier des avantages de séries, jeux et autres contenus disponibles via la plate-forme Android TV.

Le fabricant chinois insiste en outre sur le support de Dolby et du son surround DTS. Autres spécifications du Mi TV Stick: le processeur quadri-coeur, la mémoire RAM d'1 giga-octet et la capacité de stockage de 8 Go. On ne sait pas encore précisément quand le gadget sortira sur le marché.

