L'entreprise chinoise Xiaomi, qui fabrique des smartphones et d'autres gadgets électroniques, établira son siège pour la zone européenne occidentale dans la ville néerlandaise de La Haye. L'entreprise est depuis mars de l'année dernière active au Benelux et opérait depuis lors dans un petit bureau situé à Amsterdam.

Xiaomi a choisi La Haye en raison de la position de la ville, qui est l'un des concentrateurs technologiques en croissance la plus rapide en Europe. Le statut de cette ville en tant qu'axe IT et télécom traditionnel aux Pays-Bas a joué également un rôle dans la décision, selon l'entreprise elle-même. Le personnel rejoindra d'ici quelques semaines le bureau régional établi dans le World Trade Center. L'équipe ciblera surtout le marché du Benelux, les administrations financières et fiscales, ainsi que d'autres zones d'activités professionnelles en Europe Occidentale.

'Le Benelux est une puissance économique et un précurseur dans le domaine de l'image de marque. Cette région est une priorité pour nous en Europe de l'Ouest, elle-même essentielle pour notre expansion mondiale générale', affirme Ou Wen, responsable de Xiaomi Western Europe.

Xiaomi avait fait officiellement ses débuts en Europe Occidentale en novembre 2017 au départ de l'Espagne. Dès le premier trimestre de cette année, l'entreprise est devenue le numéro 4 des marques de smartphones avec une part de marché de dix pour cent.

