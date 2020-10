Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi introduit son nouveau produit-phare dans notre pays. Le Mi 10T Pro est un solide appareil, alors que ses deux frères cadets doivent porter la 5G sur un vaste marché.

La série Mi 10T se compose de trois téléphones: Mi 10T Pro, Mi 10T et Mi 10T Lite. Le plus coûteux d'entre eux, le 10T Pro, est le nouveau cheval de bataille de la marque. Chacun des modèles est paré pour la 5G, ce qu'on peut aujourd'hui attendre de la plupart des nouveaux téléphones. Ils sont aussi tous équipés d'une coque anti-bactéries, une caractéristique intéressante en cette année.

Les Mi 10T et Mi 10T Pro

L'appareil le plus robuste de la série est le Mi 10T Pro, un modèle particulièrement grand offrant une diagonale d'écran de 6,67 pouces, comparable au OnePlus 7Pro (et à toute une série d'autres téléphones de Xiaomi). Le Pro dispose d'une batterie de 5.000 mAh, ce qui lui assure une autonomie vraiment longue, mais qui le rend aussi plus lourd que beaucoup d'autres grands téléphones que nous avons déjà tenus en main. Son poids est précisément de 214,5 g. Sous son capot, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 865, l'une des nouvelles puces mobiles 5G. Xiaomi a opté pour une large série de bandes 5G, afin de rester compatible avec toutes sortes de réseaux.

Le principal atout de cet appareil, c'est son appareil photo de 108 méga-pixels qui ressort un peu à l'arrière. C'est là l'un des trois appareils photo présents, en plus d'un objectif ultra grand angle de 13 MP et d'un modèle macro de 5 MP. On en trouve un autre encore de 20 MP en façade pour... des selfies particulièrement grands. A noter aussi le support de la vidéo 8K à l'écran. Ce dernier supporte une résolution de 2.400 x 1.080 FHD+ à un taux de rafraîchissement de 144 Hz. On recense encore un capteur d'empreintes digitales à droite, qui sert aussi de bouton marche/arrêt. Cela peut poser un problème pour les gauchers, qui ne placent généralement pas leur pouce à cet endroit, mais après un bref essai, le capteur semble fonctionner aussi avec l'index de la main.

Le Mi 10T a plus ou moins le même look, mais avec des teintes légèrement différentes et un appareil photo principal de 64 MP 'seulement'. Ce qui est étonnant pour ces deux modèles, c'est leur prix. Xiaomi mise surtout sur de solides spécifications matérielles proposées à un prix inférieur à ceux de nombreux concurrents. C'est ainsi que le Mi 10T Pro sera commercialisé à 599 euros (8 Go + 128 Go d'espace de stockage) ou 649 euros (8 Go + 256 Go d'espace de stockage). C'est nettement meilleur marché que beaucoup d'appareils comparables. Quant au Mi 10T, son prix sera de 499 euros pour le modèle à 6 Go + 128 Go d'espace de stockage.

Le Mi Watch © Xiaomi

Milieu de gamme et montres

Le Mi 10T Lite est le petit frère de la famille: un appareil destiné au segment intermédiaire du marché. Xiaomi se targue qu'il va ainsi porter la 5G sur un vaste marché. Il incorpore un processeur Snapdragon 750G et est l'un des premiers appareils à utiliser cette puce Qualcomm 5G économique. Ses spécifications sont quelque peu inférieures à celles de ses grands frères avec par exemple un affichage à 120 Hz (encore et toujours assez rapide), des appareils photo plus sobres et une batterie de 4.820 mAh. L'appareil sera vendu chez nous à 279 euros pour la version à 6 Go + 64 Go d'espace de stockage.

En cette année 2020, Xiaomi sort aussi une montre connectée appelée tout simplement Mi Watch. Il s'agit là de la première montre intelligente que Xiaomi lance sur le marché international. Le gadget est étanche, offre un écran AMOLED clair d'1,39 pouce et embarque les fonctions de santé et autres assistants numériques entre-temps bien connus. Xiaomi prétend en outre que la batterie peut tenir le coup jusqu'à seize jours durant. La montre sera elle aussi proposée à un prix intéressant: 99 euros.

Xiaomi est le quatrième plus important fabricant de smartphones au monde après Samsung, Huawei et Apple. Il est surtout actif en Asie et n'est vraiment présent sur le marché belge que depuis l'année dernière. Le fabricant mise surtout sur du matériel étonnant proposé à des prix qui sont souvent nettement inférieurs à ceux de beaucoup de concurrents. L'entreprise n'éprouve pour l'instant encore aucun problème avec l'un ou l'autre gouvernement, comme c'est le cas d'Huawei, ce qui lui permet d'encore collaborer avec les Google et autres Qualcomm de ce bas-monde. Elle a cependant été aux prises avec des scandales sur le plan du respect de la vie privée.

