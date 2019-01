Xiaomi entend replier une tablette en un smartphone

La vidéo de la tablette repliable a été postée sur Weibo et montre Lin Bin, co-fondateur et CEO du fabricant chinois de téléphones, qui utilise un prototype de l'appareil. Il semble qu'il s'agisse d'une tablette classique, dont l'écran peut être replié en trois parties. Les deux parties latérales se replient vers l'arrière pour obtenir un format typique de smartphone. Le logiciel s'adapte aussi à la nouvelle taille de l'écran.

'L'écran repliable' est la toute nouvelle évolution technologique avec laquelle les fabricants de smartphones espèrent faire la différence. Samsung et la chinoise Royole notamment préparent des téléphones repliables, alors que Lenovo et Huawei l'envisagent également. La vidéo d'annonce de Xiaomi montre déjà l'une des variantes les plus pratiques de la technologie, sans guère donner de détails toutefois.