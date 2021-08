La firme chinoise Xiaomi est depuis le deuxième trimestre de cette année le numéro un du marché européen dans le domaine des smartphones. Voilà ce qui ressort d'un rapport publié récemment par Strategy Analytics.

La marque de smartphones possède, selon l'analyste, une part de 25 pour cent sur le marché des téléphones mobiles expédiés vers l'Europe, ce qui est plus que tous les autres fabricants. Ce qui donne encore plus d'éclat à cette performance, c'est que le marché des smartphones a progressé: cette année en effet, quatorze pour cent d'appareils en plus ont été vendus par rapport à la période correspondante de l'année dernière.

Pandémie du corona

En 2020, les ventes de smartphones ont fortement régressé en Europe suite à la pandémie du corona. La relance de ce segment du marché est, selon Xiaomi, allée de pair avec la 'relance économique permanente, une saine demande de la part des consommateurs et les prix serrés des smartphones 5G'.

'Avec quasiment treize millions de smartphones écoulés en Europe, nous avons atteint notre objectif de conquérir la première place sur ce marché', explique Ou Wen, General Manager Western Europe chez Xiaomi. Et d'ajouter que ce succès est en grande partie dû à la fidélité à la marque de la part de la communauté Xiaomi.

