Xiaomi a engagé Alain Lam au poste de CFO et de vice-président du groupe. En même temps que cette nomination, qui entrera en vigueur le 8 octobre, le géant électronique chinois a également publié un rapport sur les chiffres de son deuxième trimestre, qui ont dépassé les attentes des analystes.

Le nouveau Chief Financial Officer de Xiaomi a 46 ans et a décroché un diplôme de master en ingénierie à l'université d'Oxford. Alain Lam possède plus de vingt années d'expérience dans le domaine de l'investment banking et était précédemment actif en tant que managing director et responsable Technology, Media & Telecom au Crédit Suisse, pour la zone Asie-Pacifique. Avant cela encore, il fut managing director chez Morgan Stanley, où il gérait le même marché de capitaux pour l'Asie-Pacifique.

Chew Shou Zi, l'actuel administrateur exécutif et ex-CFO, assumera bientôt le rôle de President of International Operations chez Xiaomi, tout en demeurant senior vicepresident.

Des résultats trimestriels, il apparaît que Xiaomi a au deuxième trimestre de 2020 et malgré la pandémie enregistré une croissance de 3,1 pour cent de son bénéfice. Cela est surtout dû à l'augmentation des ventes de smartphones premium en Europe. Durant le trimestre qui s'est clôturé le 30 juin, les ventes ont atteint 53,54 milliards de yuans (6,56 milliards d'euros) contre 51,95 milliards de yuans (6,37 milliards d'euros) au cours de la même période de l'année dernière, et ont dépassé ainsi les attentes des analystes (51,41 milliards de yuans).

En collaboration avec Dutch IT-channel.

