Xerxes Group, la société-mère de Xtandit, DocVisie, Ricoh Document Center Midden Nederland et Document House Limburg, change de nom pour devenir OneXilium. Les marques des quatre filiales sont appelées à disparaître.

En raison de ce nouveau positionnement, OneXillium pourra, à l'entendre, offrir aux PME des solutions complètes au niveau des postes de travail numériques, mais aussi des solutions intelligentes pour documents et la sécurité. 'Ce que nous privilégions en l'occurrence, c'est l'adoption de solutions IT par l'utilisateur final. C'est crucial pour le succès des trajets de transformation numérique', peut-on lire dans un communiqué de presse du groupe.

'OneXillium est un acronyme des termes one (une seule et même équipe en support du client) et xillium (provenant du mot latin auxilium signifiant 'aide'). Le X symbolise la connexion: avec les gens, les clients et la société', voilà comment Jo Van Onsem, le CEO belge de OneXillium, explique le choix de la nouvelle appellation.

