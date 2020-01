Xerox a recueilli un solide montant financier pour émettre une offre de reprise sur HP, selon le Wall Street Journal.

Citigroup, Mizuho Financial et Bank of America mettent à la disposition de Xerox une somme de 24 milliards de dollars pour financer le rachat de HP.

Xerox avait précédemment émis une offre de 33 milliards de dollars, mais celle-ci n'a pas été jugée suffisante par HP, qui estime qu'un tel rachat ne ferait pas l'affaire de ses actionnaires.

La valeur marchande de HP atteint quasiment les 30 milliards de dollars. Un accord fusionnerait deux des plus grands noms dans le domaine de l'équipement bureautique.

Xerox a reçu le soutien de l'investisseur activiste Carl Icahn, qui possède des actions dans les deux entreprises.