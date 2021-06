Ultérieurement cette année, Microsoft lancera une fonction de prévisualisation qui vous permettra de tester des jeux pour la console Xbox, avant de télécharger des dizaines de giga-octets de jeux.

Voilà ce qu'a annoncé l'entreprise lors de la conférence des jeux E3. La fonction apparaîtra sur le tableau de bord de la Xbox et utilisera le service Xbox Cloud Gaming (xCloud) de Microsoft, afin de diffuser le jeu en tout ou en partie. Vous pourrez ainsi brièvement tester le jeu avant de le télécharger.

Microsoft prépare depuis quelque temps déjà l'intégration de xCloud dans ses autres services, dont les consoles Xbox et l'appli Xbox sur PC. La fonction 'essayer avant de télécharger' en fait partie. Elle devrait plus tard cette année encore faire son apparition sur les consoles et sur l'appli pour PC, selon Kareem Choudhry, en charge de la division 'cloud gaming' chez Microsoft.

