Xavier Verhaeghe quitte Oracle pour PwC

Verhaeghe sera 'partner' chez PwC et prendra en charge le département Technology Consulting. Il travaille depuis quelque 26 ans dans le secteur, dont six chez Accenture et une vingtaine d'années chez Oracle. Il fut notamment pendant neuf ans managing director pour la Belgique et le Luxembourg chez Oracle, avait de grimper dans la hiérarchie pour occuper des fonctions au niveau européen et EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Durant cette période, il a acquis pas mal d'expérience dans les domaines des innovations numériques et pilotées par les données, de la transformation du nuage, des technologies émergentes, des applications professionnelles, de l'analyse des données, de l'intelligence artificielle, du langage machine, des gisements de données, de la sécurisation de l'information et des services-conseils pour CIO. Un solide acquis donc dans des secteurs intéressants, comme il l'a lui-même affirmé à Data News, mais cela n'a pas pour autant assouvi sa faim de nouveaux défis à relever. Et voilà qu'il a trouvé un nouveau projet chez PwC.

"Le rythme des changements et l'éventail extrêmement large des technologies émergentes offrent actuellement aux entreprises de grandes opportunités et les mettent devant un énorme défi, ne serait-ce que sur le plan des priorités", déclare Verhaeghe dans un communiqué de presse. "Notre mission est de réfléchir avec elles sur l'avenir de leur modèle professionnel, mais aussi sur l'identification des opportunités, sur l'évaluation des options, sur l'estimation des investissements nécessaires, puis de collaborer avec elles pour aller de l'avant."