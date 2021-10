Le spécialiste français des paiements électroniques Worldline chutait de près de 6% à la Bourse de Paris mercredi matin, pénalisé par la publication d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes des analystes.

L'action reculait de 5,89% à 61,57 euros, vers 09h50, dans un marché stable. Elle avait perdu plus de 10% dans les premiers échanges. Worldline a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 960 millions d'euros, en croissance organique de 8,3%, inférieur aux attentes des analystes. Le consensus de Bloomberg tablait sur 1,3 milliard d'euros.

"Le chiffre d'affaires du troisième trimestre est décevant par rapport aux estimations des consensus", en raison d'une "performance plus faible qu'attendue de l'activité de services aux commerçants", ont commenté dans une note les analystes de Jefferies. Cette division a réalisé un chiffre d'affaires de 639 millions d'euros, en hausse de 9,2% en données organiques. Ce chiffre "semble décevant par rapport à l'évolution du marché", ont relevé les analystes de Jefferies, qui continuent toutefois de recommander d'acheter le titre.

Worldline a confirmé mardi ses objectifs pour l'ensemble de 2021, dont une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 6%. Il a également annoncé mercredi son ambition de réaliser 9 à 11% de croissance de son chiffre d'affaires par an sur la période 2022-2024. Depuis le début de l'année, l'action Worldline a perdu plus de 22%.

