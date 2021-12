Worldline, leader européen dans le secteur des paiements et services transactionnels, intègre la solution de paiement mobile Payconiq sur ses terminaux. Le déploiement est en cours et devrait se terminer dans le courant 2022, annonce-t-il jeudi.

Les consommateurs pourront donc payer avec leur smartphone en scannant un code QR sur le terminal Worldline avec l'application Payconiq by Bancontact ou une application bancaire intégrant la solution de paiement mobile Payconiq.

"Cette collaboration permet aux commerçants d'offrir un choix plus large de moyen de paiements en magasin et répond aux nouvelles tendances de consommation", souligne Worldline dans un communiqué.

D'après les chiffres de l'opérateur, 75% des transactions Bancontact en ligne sont effectuées avec un smartphone (soit via le scan d'un code QR soit en étant redirigé vers l'application Payconiq by Bancontact ou une application bancaire). Une tendance également à la hausse dans les magasins physiques. Selon Worldline, les Belges ont ainsi payé plus d'un million de fois avec leur smartphone en magasin en août 2021, soit trois fois plus qu'en février 2020, avant la crise sanitaire.

