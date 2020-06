Le fournisseur allemand de services de paiement Wirecard, aux prises avec un scandale financier, a reconnu que les 1,9 milliard d'euros inscrits à son bilan 'n'existent très probablement pas'. On devrait être fixé après des contrôles supplémentaires.

Après ses vérifications, le comptable a refusé d'émettre une déclaration d'approbation. L'entreprise 'fintech' cotée en bourse a par conséquent dû rétracter ses résultats provisoires de 2019 et du premier trimestre de 2020.

Départ du directeur

Le cours boursier de Wirecard s'est écroulé jeudi et vendredi derniers. Markus Braun, directeur de l'entreprise, a démissionné la semaine passée, lorsque le trou d'1,9 milliard d'euros dans la comptabilité a été publiquement révélé. Ce montant représente environ un quart des actifs de la firme.

Wirecard se charge principalement du trafic des paiements pour les entreprises. C'est un concurrent d'autres services de paiement mieux connus chez nous, à savoir MultiSafePay, CCV, Mollie, Worldline (qui a racheté plus tôt cette année son homologue français Ingenico) et Adyen.

