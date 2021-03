Le géant IT indien Wipro a conclu un accord en vue de racheter le fournisseur des services financiers Capco pour 1,45 milliard de dollars.

Capco possède son siège à Londres, mais est une entreprise d'origine belge créée en 1998 par Rob Heyvaert, qui la quitta en 2015.

Ces dix dernières années, l'entreprise changea plusieurs fois de propriétaire. En 2017, l'ex-actionnaire principal FIS revendit sa participation au fonds d'investissement Clayton, Dubilier & Rice, qui en détenait lui-même quarante pour cent.

Aujourd'hui, l'entreprise occupe plus de cinq mille consultants au niveau mondial. Capco est dirigée par Lance Levy. Le rachat par Wipro est encore soumis à une autorisation de la part des régulateurs du marché. L'opération pourrait, selon toute attente, être entérinée d'ici le 30 juin.

Grâce à ce rachat, Wipro renforcerait sa position d'entreprise de consultance bout-à-bout dans le domaine de la technologie et de la transformation dans le secteur financier. 'Wipro et Capco ont des modèles commerciaux et des valeurs fondamentales complémentaires. Je suis certain que nos nouveaux collègues de Capco seront fiers de faire partie de Wipro", déclare Thierry Delaporte, CEO et managing director de Wipro.

