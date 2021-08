Microsoft a lancé Windows Server 2022 pour le grand public. Le système sera supporté pendant dix ans et offre notamment la possibilité de corriger des machines virtuelles sans besoin de redémarrer.

Server 2022 est le successeur de Windows Server 2019. Le système d'exploitation ressemble visuellement à Windows 10 et se décline en trois versions: Standard, Datacenter et Datacenter: Azure Edition. Il va de pair avec cinq années de support ordinaire, plus cinq autres années de support prolongé.

Le système d'exploitation propose plusieurs innovations techniques et remplace Internet Explorer par Edge sur base de Chromium. Il supporte désormais aussi DNS-over-HTTPS (DoH) permettant le cryptage des requêtes DNS via le protocole HTTPS. Citons encore le support des cryptages AES-256-GCM et AES-256-CCM.

Containers plus compacts

Les Windows Containers sont désormais quarante pour cent plus compacts, ce qui fait, selon Microsoft, qu'ils démarrent et performent trente pour cent plus rapidement. Pour les processeurs AMD, il y a dorénavant Nested Virtualization pour pouvoir faire tourner un Hyper-V dans une machine virtuelle Hyper-V.

Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition dispose à présent aussi d'un 'Hotpatch': la possibilité d'exécuter des mises à jour sur un Windows Server 2022 virtualisé, sans devoir redémarrer par la suite.

La liste complète des nouveautés de Windows Server 2022 se trouve ici. Si vous souhaitez tester le système d'exploitation, vous pouvez chez Microsoft trouver une version d'évaluation de 180 jours.

