Ce 24 août, il y a un quart de siècle que Microsoft lançait Windows 95. L'arrivée du système d'exploitation nous a appris à connaître le bouton de démarrage et les pas de danse de Bill Gates.

Windows 95 succédait à Windows 3.1, sorti en 1992, et était sur le plan visuel un tout autre système que son prédécesseur. Nous avons ainsi été les premiers à faire connaissance avec le bouton de démarrage pour ouvrir un menu d'applications et de paramètres, alors que la barre des tâches, la corbeille et Windows Explorer (aujourd'hui l'Explorateur) firent aussi leur entrée.

Windows 95 © Reuters

Sur un plan plus technique, Windows 95 autorisait des noms de fichier plus longs et offrait par défaut un support 32 bits. Le système tentait également d'identifier le matériel de manière plus automatique, même si on n'en était encore qu'aux balbutiements.

Le système, qui était fourni principalement sur CD-Rom, pouvait tourner sur un processeur 386 avec 4 mégaoctets de RAM et exigeait quelque 50-55 mégaoctets d'espace de stockage, soit l'équivalent d'une solide appli pour smartphone aujourd'hui.

Ces nouveautés s'accompagnèrent de toute une campagne. C'est ainsi que Microsoft fit notamment appel aux acteurs de Friends Jennifer Aniston et Matthew Perry dans un guide vidéo expliquant les principaux perfectionnements de Windows 95, notamment la façon d'envoyer un fax.

Le système d'exploitation devint particulièrement populaire, en partie grâce à la percée à l'époque du PC dans les entreprises et chez les consommateurs. En 1998, c'est Windows 98 qui prit la relève. Ce dernier restait en grande partie similaire à Windows 95 sur le plan visuel, tout en en étant une version fortement améliorée. C'est ainsi que Windows 98 était nettement plus focalisé sur l'accès à internet. Le support général de l'OS prit fin le 31 décembre 2000.

Mais l'un des moments les plus mémorables de Windows 95 fut peut-être son lancement proprement dit. On se souvient encore notamment de Bill Gates (fondateur et CEO à l'époque) et Steve Ballmer (le numéro deux, avant de succéder à Gates) se réjouir d'une manière particulièrement enthousiaste, bien qu'un peu gauche, et danser aux sons de 'Start me up' des Rolling Stones, en référence au bouton de démarrage de Windows 95.

https://www.youtube.com/watch?v=lAkuJXGldrM

Windows 95 succédait à Windows 3.1, sorti en 1992, et était sur le plan visuel un tout autre système que son prédécesseur. Nous avons ainsi été les premiers à faire connaissance avec le bouton de démarrage pour ouvrir un menu d'applications et de paramètres, alors que la barre des tâches, la corbeille et Windows Explorer (aujourd'hui l'Explorateur) firent aussi leur entrée.Sur un plan plus technique, Windows 95 autorisait des noms de fichier plus longs et offrait par défaut un support 32 bits. Le système tentait également d'identifier le matériel de manière plus automatique, même si on n'en était encore qu'aux balbutiements.Le système, qui était fourni principalement sur CD-Rom, pouvait tourner sur un processeur 386 avec 4 mégaoctets de RAM et exigeait quelque 50-55 mégaoctets d'espace de stockage, soit l'équivalent d'une solide appli pour smartphone aujourd'hui.Ces nouveautés s'accompagnèrent de toute une campagne. C'est ainsi que Microsoft fit notamment appel aux acteurs de Friends Jennifer Aniston et Matthew Perry dans un guide vidéo expliquant les principaux perfectionnements de Windows 95, notamment la façon d'envoyer un fax.Le système d'exploitation devint particulièrement populaire, en partie grâce à la percée à l'époque du PC dans les entreprises et chez les consommateurs. En 1998, c'est Windows 98 qui prit la relève. Ce dernier restait en grande partie similaire à Windows 95 sur le plan visuel, tout en en étant une version fortement améliorée. C'est ainsi que Windows 98 était nettement plus focalisé sur l'accès à internet. Le support général de l'OS prit fin le 31 décembre 2000.Mais l'un des moments les plus mémorables de Windows 95 fut peut-être son lancement proprement dit. On se souvient encore notamment de Bill Gates (fondateur et CEO à l'époque) et Steve Ballmer (le numéro deux, avant de succéder à Gates) se réjouir d'une manière particulièrement enthousiaste, bien qu'un peu gauche, et danser aux sons de 'Start me up' des Rolling Stones, en référence au bouton de démarrage de Windows 95.https://www.youtube.com/watch?v=lAkuJXGldrM